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Madarator
Полковник Макгрегор: ВС России могут осадить Киев, атаковав как с востока, так и с юга
Что-то слишком кучно пошла информация, о скором для Киева сражении за саму украинскую столицу.

  Владимир Зеленский зря питает иллюзии насчёт высокой боеспособности своей изрядно потрепанной армии, потратившей практически впустую свой высокий потенциал во время крайне неоднозначного прошлогоднего контрнаступления, до великой крайности истощив тогда силы ВСУ. Из-за высоких политических амбиций главы Украины и нежелания бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного объяснить лидеру государства нецелесообразность таких действий, может повториться история 2022 года, когда российские войска стояли практически у порога Киева, выведенные оттуда лишь по приказу Владимира Путина, рассчитывавшего на зрелое государственное мышление Зеленского. 

   Но теперь ситуация будет совсем другой, потому что российская армия далеко не та, образца жаркой весны двухлетней давности. Теперь воинство Путина закалено в боях и обладает превосходством над украинскими вооруженными силами, как в количестве опытной пехоты, так и в её качестве. Кроме того, ресурсы Украины и России не сопоставимы.  

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   И как считает экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор, российская армия может атаковать столицу Украины либо с восточного направления, либо продвинуться по южному отрезку. Причем не обязательно, что дело завершится осадой, достаточно оказать давление на Киев во всех смыслах. Так же рассматривается вариант и с заходом через северные предместья Украины с «упором» в Киев. 

   При этом, у украинских военнослужащих нет былого энтузиазма и веры в скорую победу своих «военных гениев», в лице Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. И кто бы мог подумать ровно два года назад, что часть украинских бойцов уже не прочь дезертировать, либо вообще добровольно сдаться в плен ВС РФ. При этом аналогичные настроения царят среди всё большего количества украинской элиты.

#дуглас макгрегор
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Макгрегор: Размещение войск США на Западной Украине позволит России нанести решительный удар
Экс-полковник Макгрегор заявил, что ВСУ не хватает военных
Макгрегор: Без пополнения живой силой способность ВСУ выстоять против ВС РФ сомнительна
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