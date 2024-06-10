Базовой БЧ весом в 4,5 кг достаточно для поражения как пехотных целей, так танков бронированных комбинированной броней.

Американские правительственные чиновники одобрили сделку между частными uVision и Mistral компаниями с одной стороны, и командованием сил специальных операций США с другой. По контракту на сумму в 73 млн. долларов местные спецназовцы получат установку для массового запуска тяжелых дронов, с возможностью работать как против бронетехники, включая танки, так и против скоплений живой силы. Боеприпасы, предназначенные для этого, представляют собой барражирующие снаряды с различной боевой частью, выбираемой в зависимости от потенциальной цели для атаки.





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В пресс-релизе особо указывается, что дрон отличается повышенной вместимостью, качественной системой наведения и удобством применения. Для запуска самоприцеливающегося воздушного средства поражения не нужны классические средства запуска подобных устройств – ни катапульты, ни дополнительные пороховые ПУ. Старт производится при помощи специального пускового комплекса на основе пневматики, представляющего собой контейнер.





Пусковая платформа на 8 выстрелов-дронов.





Сам военный продукт будет выпускаться силами местного подразделения израильской фирмы uVision в Вирджинии на новом предприятии SAIC, введенном в строй буквально три месяца назад.





Демонстрация запуска.





По информации от производителя, каждый Hero-120SF способен за один час своего полёта покрыть расстояние в 60 км и подниматься на высоты до 900 метров, самостоятельно обследуя округу на предмет наличия целей, пригодных для поражения. В стандартной комплектации ударный дрон весит около 14 кг с массой боевой части до 5 кг. Для обнаружения потенциальных объектов атаки дроном задействуются сразу три камеры с дополнительной функцией ночного сканирования.





"Ланцет" на минималках - вариант дрона американских компаний Хероу-120СФ. Источник фото: Военное обозрение.

По утверждению производителя, всего за раз можно запустить до 12 таких мини-дронов. Причем в качестве вариативности заказчик может сделать выбор как между перезаряжаемой ПУ, так и отдать предпочтение одноразовой мобильной станции запуска. Всеми перечисленными типами может оснащаться мобильная платформа, представляющая собой легковой или грузовой автомобиль.