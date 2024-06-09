Военные США квартировали вместе с российскими солдатами и офицерами в помещениях, построенных на деньги американских налогоплательщиков.

США запустили процедуру раннего вывода военного персонала и армейской техники из Нигера в минувшую пятницу. Причем процедура выхода боевых подразделений началась раньше намеченного срока. О «стахановских сроках» американской армии, решившей быстрее переместиться из страны, руководство которой указало Вашингтону и Пентагону на выход, из-за несправедливых обвинений по экспорту своего дефицитного во всех отношениях местного урана, рассказывает свежая публикация CNN. Источники которого работают в армейском ведомстве США и в министерской системе национальной обороны Республики Нигер.

реклама





Как заявлено в ходе непубличных бесед с журналистами, американские специалисты и их вооруженная поддержка должны оказаться за пределами территориальной границы Нигера до 15 сентября. И как рассказал один из когорты американских военных инженеров, самая главная задача теперь для Пентагона – как можно скорей переместить с военной базы, построенной на деньги американских налогоплательщиков, секретное оборудование.

Известно, что на землях западноафриканской республики находилось как минимум 1000 американских солдат и офицеров, большей частью сосредоточенных на «Базе 101» в нигерийском Ниамее.

В мае политики Нигера и США договорились о четырехмесячном сроке вывода военных специалистов Пентагона с территории африканского государства. Именно за это время американские военные должны выйти из страны, где располагался важнейший узел наблюдения дронами MQ-9 Reaper.