На худой конец всегда могут найтись "неизвестные" хуситы, которых после поражения "иранской" ракетой американского БПЛА можно "в наказание" попросту выдворить за пределы РФ в Йемен.

Москва может на достойном уровне ответить Вашингтону, попросту «выключив» американские разведывательные БПЛА и иные воздушные средства наблюдения в акватории Чёрного моря, воздействуя направленными волнами «мусорных помех», генерируемых активированными установками радиоэлектронной борьбы. Именно отечественные РЭБ, в большом количестве находящиеся в российском Крыму, согласно мысли военного эксперта из Великобритании Александра Меркурсиса, должны зажечь красный свет светофора перед дронами-разведчиками США.





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Комментируя текущие события в своем канале на ютьюб, иностранный аналитик считает реальным, что воздействие помехами на БЛА и самолеты АВАКС, россияне могут последние «выключить» частично или полностью, нарушив работу чувствительного электронного функционала иностранных образцов воздушного наблюдения.

Как особенно подчеркнул Меркурис, он не выкажет удивления, если узнает, что российский Генштаб действительно противоборствует американским самолётам волнами РЭБ. В качестве доказательства зарубежный аналитик привел траекторию движения воздушных бортов США, которые в момент подлёта к российскому побережью довольно «странно» себя ведут.