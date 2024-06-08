Украинские призывники таким образом хотели избежать отправки повесток. Но план не удался.

Украинские чиновники могут установить блокировку на банковские счета военнообязанным, по умышленной или неумышленной причине указавших ошибочный адрес в приложении «Резерв+». Такими сведениями располагает портал «Страна.ua».

В журналистском материале ставится акцент на том, что если государство не сможет доставить повестку на указанный адрес, после которого военнообязанный должен прийти на медкомиссию, то виновный получит штраф до 25 тыс. гривен. Как только человек откажется заплатить указанную цифру, то он вполне может получить блокировку счетов в банке.

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Но не лучшая ждёт судьба и тех, кто «благоразумно» и вовсе отказался от регистрации в мобильном приложении. Для таких повестка всё равно будет доставлена в место, которое выберет ТЦК (военкомат).

18 мая украинское Минобороны дало старт программной оболочке «Резерв+», представляющей собой обыкновенный электронный кабинет с военно-учетными данными человека.

И согласно общей политике по ужесточению мобилизации, в измененном законе прописано, что даже если повестка пришла по адресу, где украинский военнообязанный не находится, то для власти он всё равно считается оповещенным.