Лидер французского государства Эммануэль Макрон публично заявил вчера, что армия пятой республики располагает истребителями Mirage 2000, которые в первую очередь будут отправлены украинской армии. Для этого на территории Франции находятся несколько украинских экипажей. Но как заявили в свежей публикации Military Watch Magazine, Киеву после ознакомления с этой новостью не стоит пребывать в эйфории: Миражи двухтысячной серии представляют собой целый концентрат высокого уровня аварийности.
Так СВО послужила стартовым механизмом передачи украинским ВВС более десятка истребителей МиГ-29, взятых из военных арсеналов экс-участников Варшавского договора. Но прошел год, а российская истребительная авиация и работа наземных расчётов ПВО превратили парк советских самолётов на службе ВСУ в «прореженные грядки». Именно на восполнение дефицита направлены действия западных стран, передающих Киеву старые F-16 и Mirage 2000.
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Последний с 1983 года стоит на вооружении во французской армии и является первым самолётом пятой республики, официально отнесённым к воздушным судам четвертого поколения. Мираж очень схож с F-16 по своей конструкции. И как выяснили военные обозреватели издания, в эпоху противостояния СССР с блоком НАТО, МиГ-29 и «Шестнадцатый» заметно превосходили французский «Мираж». Особенно это касалось параметров воздушного боя.
И что интересно, тайваньская армия, имеющая на вооружении что F-16, что Mirage 2000, принятые в действующие войска одновременно, решила списать французскую воздушную технику на десять лет раньше, чем американские образцы.
Есть лётная статистика, согласно которой 12% «Миражей» оказались разрушены в ходе многочисленных аварий. Причем эксплуатационная стоимость французских истребителей обогнала таковую по содержанию F-16, после чего стало понятно, почему выход на досрочную пенсию Mirage 2000 в тайваньских войсках решение запредельно верное.