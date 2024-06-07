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MWM: Предложенные Украине Mirage 2000 отличаются стабильно высоким уровнем аварийности
5 самолётов на передовой погоды не сделают, но заокеанских территорий во Франции однозначно может стать ещё меньше.

   Лидер французского государства Эммануэль Макрон публично заявил вчера, что армия пятой республики располагает истребителями Mirage 2000, которые в первую очередь будут отправлены украинской армии. Для этого на территории Франции находятся несколько украинских экипажей. Но как заявили в свежей публикации Military Watch Magazine, Киеву после ознакомления с этой новостью не стоит пребывать в эйфории: Миражи двухтысячной серии представляют собой целый концентрат высокого уровня аварийности.

   Так СВО послужила стартовым механизмом передачи украинским ВВС более десятка истребителей МиГ-29, взятых из военных арсеналов экс-участников Варшавского договора. Но прошел год, а российская истребительная авиация и работа наземных расчётов ПВО превратили парк советских самолётов на службе ВСУ в «прореженные грядки». Именно на восполнение дефицита направлены действия западных стран, передающих Киеву старые F-16 и Mirage 2000.

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   Последний с 1983 года стоит на вооружении во французской армии и является первым самолётом пятой республики, официально отнесённым к воздушным судам четвертого поколения. Мираж очень схож с F-16 по своей конструкции. И как выяснили военные обозреватели издания, в эпоху противостояния СССР с блоком НАТО, МиГ-29 и «Шестнадцатый» заметно превосходили французский «Мираж». Особенно это касалось параметров воздушного боя.

   И что интересно, тайваньская армия, имеющая на вооружении что F-16, что Mirage 2000, принятые в действующие войска одновременно, решила списать французскую воздушную технику на десять лет раньше, чем американские образцы.

   Есть лётная статистика, согласно которой 12% «Миражей» оказались разрушены в ходе многочисленных аварий. Причем эксплуатационная стоимость французских истребителей обогнала таковую по содержанию F-16, после чего стало понятно, почему выход на досрочную пенсию Mirage 2000 в тайваньских войсках решение запредельно верное.  

#mirage 2000
Источник: militarywatchmagazine.com
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Defence24: устаревшие истребители ВВС Греции могут оказаться на Украине
Франция передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5
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