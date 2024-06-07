Даже прекрасная зарплата не смогла их остановить от такого "рекордного шага".

Сегодня в Samsung Electronics начнётся и закончится первая в истории крупнейшей южнокорейской компании забастовка сотрудников. Управленцы фирмы объяснили, что такие действия сотрудников не приведут к проблемам на производстве.

Что интересно, высокие зарплаты для своих сотрудников в Samsung всегда были визитной карточкой, как и полное отсутствие забастовок. Но «историческая пятница» разрушила этот порядок. Как рассказали члены Национальной ассоциации сотрудников Samsung Electronics, 7 июня будет проведена однодневная забастовка. Главным требованием персонала является желание получать более высокую зарплату.

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Как стало известно позже, участники профсоюза южнокорейского гиганта начали диалог с руководством с января 2024 года, но финальное решение так и не было найдено, устраивающее обе стороны. А 28 мая было официально заявлено, что стороны не смогли договориться.

О том что между рядовыми сотрудниками и управленцами есть мягко говоря, «недопонимание», живо заинтересовались различная пресса, в том числе и иностранная. Всё из-за статуса южнокорейской корпорации, которую без всяких кавычек можно назвать флагманом экономики Сеула и наиболее крупной фирмой по общей цене активов. Но в руководстве заверили общественность, что однодневный «акт неповиновения» не затронет цифры по выпуску выпускаемых продуктов компании и иные важные макроэкономические значения.









Отраслевые аналитики назвали цифры в 28 тыс. человек, которые являются членами профсоюза компании, что в массовой доле составляет 22% от 125 тыс. всех работников.

И хотя именно эта забастовка не привела к падению уровня и процесса производства, её символизм может послужить стартовой площадкой для последующих подобных акций. А вот будущие потенциальные забастовки как раз и приведут к вероятному негативному влиянию на процесс производства и соответственно доходам и имиджу.