Повреждения документально подтверждены с соответствующей фото- и видеофиксацией.

Ливанская «Хезболла» публично объявила о целой серии атак на военные объекты израильской армии, находящиеся рядом с Ливаном. Причем, чтобы слова не расходились с делами, движение представило демонстрационное видео, на котором три тяжелые ракеты последовательно поражают узел связи, помещение, где могли находиться израильские военнослужащие и ещё одну цель.





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В перекрестии прицела Алмаза - ПУ "Железный купол".





Третий выстрел из ПТРК как раз и вывел из строя пусковую установку «Железного купола». Единица израильской противоракетной обороны находилась в воинской части в населённом пункте Рамот-Нафтали и отвечала за охрану воздушного периметра с ливанской стороны.

Что интересно, пусковая платформа «Железного купола» поражалась многократно. Правда сделано это было без кадров объективного контроля. Но в этот раз активисты Хезболлы смогли доказать факт удара, сняв видео.





Кадры израильской стороны - та самая уничтоженная пусковая установка "Железного купола". Источник фото: ТГ-канал "Кирилл Федодров"

Ранее специализированный американский портал Military Watch Magazine рассказал, что ливанский дрон смог обнаружить и вывести из строя радар «Железного купола».





"Легкий вариант" иранского ПТРК - Almas-1. Источник фото: imp-navigator.livejournal.com





А мы узнаем, что это за ПТРК Almas на вооружении шиитских формирований Ливана. Известно, что этот противотанковый комплекс иранской разработки и известен в нескольких модификациях: пехотной и для вооружения воздушных частей – вертолётов и БПЛА. В первом случае его максимальная дальность составляет 4000 метров, в последнем – до 10 км. Наведение осуществляется тепловизионно-телевизионной системой ГСН. Так же «главный девиз» комплекса – это «выстрелил и забыл».