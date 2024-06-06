Наиболее выгодные зарплаты предлагаются в строительном экологическом направлении.

Как пишет портал «газета.ру», спрос на соискателей вакансий по специализации эколог среди российских работодателей вырос, как и средняя зарплата по стране из данной категории. Сообщается, что медианная составляющая зарплатной ведомости на такую должность с января по май составила около 65,7 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работников hh.ru.

В ходе исследования было выяснено, что если брать аналогичный период за прошлый год, то в 2023 году экологические специалисты получали в среднем на 18% меньше. А собственно сам спрос на работника-эколога вырос на 18%.

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Самая высокая зарплата для экологов нашлась в строительном секторе – 102 тыс. На втором месте работники лесной промышленности с их 85 тыс. рублей. Третье место с небольшим отставанием досталось добывающему направлению. Образовательная сфера предлагает выплаты в 80 тыс. рублей.

Наибольшая нужда в экологических специалистах заметна в столичной среде. В этом году из всего массива востребованных экологов там требуется каждый десятый с такой профессией. На втором месте ожидаемо находится Санкт-Петербург. «Бронзовое» место у Московской области.

Больше всего хотят увидеть у себя на работе экологов работодатели из строительной сферы. Ниже следуют с большим отставанием производители продуктов питания и добывающая промышленность.

Материал был создан на основе июньских исследований.