С другой стороны ракетная программа йеменских хуситов и самостоятельно развивается семимильными шагами и на подходе появление современных гиперзвуковых ракет.

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза, высказался довольно откровенно на тему появления у оппонентов условного Запада современных аналогов ракетного вооружения. Такие действия с высокой вероятностью могут быть совершены как достойный ответ на поставки вооружения украинской армии. Об этом высокопоставленный отечественный функционер порассуждал на собственном канале в Телеграм.

Вчера Владимир Путин лишний раз напомнил в ходе беседы с западной прессой, что Москва может воспользоваться собственным правом снабжения некоторых мировых регионов, откуда будет весьма просто дотянуться до военных целей государств, решивших опробовать на «эскалационную прочность» российское государство.

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Так видит ИИ Midjourney гиперзвуковую программу вооружений хуситов.





Медведев внимательно ознакомился с этой речью и крайне одобрительно отнесся к инициативе президента об установлении тесного контакта на предмет содействия в получении рядом оппонентов Запада высокотехнологичных образцов вооружения.

И если Москва посчитает нужным реальные действия, то не трудно будет предположить, что желание Вашингтона и Брюсселя эскалировать ситуацию ещё больше, с высокой вероятностью может аукнуться обратно уже в сторону западных государств. Естественно от получения максимального ущерба из такого пула недружественных России стран никто не застрахован.

Хочется прокомментировать, как нельзя кстати военные ученые из хуситов совершили качественный скачок в развитии собственного высокоточного гиперзвукового оружия и весьма вероятно, что очень скоро готовые изделия, буквально «откопанные» посреди нескончаемых масс пустынного песка, появятся и у вооруженных сил хуситской республики.