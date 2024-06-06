Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпуск новых автомобилей под собственным брендом.

В подмосковном Есипово, где располагался бывший завод Mercedes-Benz, возобновят выпуск автомобилей. Но машины с конвейера начнут сходить под собственным наименованием, звучащим как Maxeed. Такими сведениями располагает издание РБК, ссылаясь на свои источники.

Как утверждается в публикации, практически год назад автомобильное предприятие стало достоянием отечественных бизнесменов из коммерческого объединения «Автодом». Притом концерн Mercedes получил первоочередное право выкупа.

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Первоначальные производственные планы предусматривают выпуск до 120 автомобилей в год. Первыми увидят свет машины с классическими ДВС, затем на заводе приступят к производству машин с гибридной силовой установкой. Последними начнут сходить с конвейеров «полные электрокары».









Известно, что одобрение в минувшем мае получили кроссоверы Exeed. Их тоже будут собирать здесь. На конец прошлого года было выпущено примерно 130 моделей Exeed VX. Правда есть и неприятные новости: сборка Exeed в полтора раза оказалась дороже, чем рассчитывали топ-менеджеры российской компании.

Управленцы из «Автодом» поделились своими амбициями, выразив надежду на расширение модельного ряда до восьми вариантов. Но всё это будет зависеть от уровня продаж, загрузки производства проектами и возможностями потенциальных партнеров, которые были бы рады сотрудничать с российской фирмой.