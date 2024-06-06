Достаточно лишь одной такой ракеты, чтобы вывести из строя любой большой авианосец США.

Отечественные моряки во время посещения вод Атлантического океана на корабле «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провели ряд учебных стрельб. В качестве основного элемента задач был заявлен перехват воздушных целей. Именно для этого предназначены зенитные установки АК-192М и ракетно-артиллерийское вооружение «Палаша».

О посещении вод Атлантики отрядом кораблей Северного флота в составе танкера «Академик Пашин» и эвакуационного буксира «Николай Чикер» и задействованного в качестве флагмана вышеописанного фрегата, рассказала пресс-служба Северного флота.

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В качестве учебной мишени в атлантических водах использовался отечественный беспилотный аппарат, запущенный при помощи катапульты с верхней палубы судна.

Как заявлено в материале официальных представителей СФ, моряки-североморцы выполнили задачи по трем направлениям: обнаружению воздушного нарушителя, наведению на него палубных комплексов вооружения и наконец, нейтрализации непосредственной угрозы бортовыми установками ПВО.

Известно, что именно «Адмирал Горшков» вооружен в качестве основного ракетного вооружения гиперзвуковыми «Цирконами», способными оставить не удел самую совершенную ПВО, в том числе и эшелонированную. Его ракеты представляют самую непосредственную угрозу для авианосных ударных групп США и наземных целей.