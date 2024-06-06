Отечественные моряки во время посещения вод Атлантического океана на корабле «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провели ряд учебных стрельб. В качестве основного элемента задач был заявлен перехват воздушных целей. Именно для этого предназначены зенитные установки АК-192М и ракетно-артиллерийское вооружение «Палаша».
О посещении вод Атлантики отрядом кораблей Северного флота в составе танкера «Академик Пашин» и эвакуационного буксира «Николай Чикер» и задействованного в качестве флагмана вышеописанного фрегата, рассказала пресс-служба Северного флота.
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В качестве учебной мишени в атлантических водах использовался отечественный беспилотный аппарат, запущенный при помощи катапульты с верхней палубы судна.
Как заявлено в материале официальных представителей СФ, моряки-североморцы выполнили задачи по трем направлениям: обнаружению воздушного нарушителя, наведению на него палубных комплексов вооружения и наконец, нейтрализации непосредственной угрозы бортовыми установками ПВО.
Известно, что именно «Адмирал Горшков» вооружен в качестве основного ракетного вооружения гиперзвуковыми «Цирконами», способными оставить не удел самую совершенную ПВО, в том числе и эшелонированную. Его ракеты представляют самую непосредственную угрозу для авианосных ударных групп США и наземных целей.