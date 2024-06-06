Решетка и "Контакт-1" или "Реликт" помогают от ударов дронами-камикадзе и тяжелых ракет.

Учтя опыт первого периода российской СВО, когда противотанковые расчёты ВСУ порой безнаказанно поражали отечественные танки в верхнюю полусферу при помощи иностранных ракетных систем последнего поколения, конструкторы, чьей прямой обязанностью является модернизация защитных свойств ОБТ в угоду современным требованиям конфликта высокой интенсивности, придумали своеобразный выход.

Так на современные и не очень модели танков стали наваривать противодронные решетки для защиты башни.

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Т-80БВ с "Козырьком" на Южно-Донецком направлении.







А чтобы усилить ещё больше и сделать стойкой защиту верхней полусферы от атак иностранных ПТРК, запускающих тяжелую ракету по баллистической траектории почти что с вертикальным пикированием, такие «мангалы» усилили комплектами динамической защиты. Как оказалось, удачное совмещение двух различных принципов защиты с пассивными и активными свойствами соответственно, помогло выстоять российским танкам не только против лёгких дронов-камикадзе ВСУ, но и против актуальных версий западных ПТРК.





Т-80БВМ образца 2023 года с РЭБ и противокумулятивными решетками.





Речь идёт о ПТУР третьего поколения американской армии – тех самых ПТРК FGM-148 Javelin. Именно последний попытался применить тактику верхнего пикирования для удара в наименее защищенный слой танка – верхнюю полусферу башни. Но ничего не вышло: уже прямо на заводе на очередной Т-80 приварили сверху решетчатый «козырек» и дополнительно на него прикрутили комплекты блоков ДЗ.

И хотя ракета прилетела точно в самое слабое место, с танком ничего не случилось – сначала сдетонировала взрывчатая масса, спрятанная в блоках, а затем решетчатая плоскость рассеяла кумулятивную струю основного боеприпаса «Джавелина». По итогу танк после прилёта боеприпаса ВСУ поехал дальше как ни в чём не бывало и выполнил боевую миссию.

О том, что решетчатые экраны серьёзная защита, уже дошло и до украинских экипажей американских танков «Abrams», решивших скопировать удачный опыт российских экипажей. Хотя до этого украинская пресса в массе своей писала о полной бесполезности такой защиты.