"Ракетная бомба" представляет собой следующий шаг в развитии отечественных УМПК.

Размещая командный пункт в населённом пункте Днепровское в районе Херсона, украинская армия не предполагала, что у звеньев оперативно-тактической авиации ВКС РФ есть инструментарий для поражения находящегося на таком удалении военного объекта. А зря: недооценка оппонента в лице российских бомбардировщиков дорого аукнулась украинским офицерам, размещенным в неприметных зданиях в селе. Так появились данные объективного контроля, когда четыре управляемые бомбы Д-30СН просто превратили местоположение украинских сил в груду щебня и кирпичей.

Как прокомментировал ТГ-канал «Оборонка», точность поражения подобного авиационного боеприпаса непревзойденная.

реклама









В комментариях под сообщением было указано, что в неприметных таунхаусах располагались командные кадры украинской армии. И сначала в одно из сооружений прилетела одна «бомбо-ракета», а затем с минимальной задержкой ещё три таких корректируемых снаряда.

Мощная ударная волна подняла пыль над всей улицей, а воронки от нового поколения «бомб-планеров» расположились друг от друга на расстоянии в несколько метров. Это всё что нужно знать о кучности залпа из новых российских боеприпасов.

Д-30СН представляет собой снаряд с планирующим эффектом. У этого боеприпаса есть свойства и ракеты и классической авиационной бомбы. Дальность полёта УМПБ может составлять до 90 километров. Именно на это расстояние может быть доставлен боевой заряд, эквивалентный 100 кг тротила. По способу наведения «умная бомбо-ракета» может прибегнуть к помощи спутниковой навигации или инерциальной ГСН. Как заявляют разработчики, максимальный радиус отклонения не превышает 5 метров. При запуске с земли к снаряду дополнительно «пристегивается» стартовый двигатель.