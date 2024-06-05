Разрешение Киеву бить по территории России является еще одним лишним шагом в пропасть ядерной эскалации.

Желание победить Москву на поле боя, разрешая официальному Киеву задействовать весь спектр дальнобойного вооружения по территориям России, ни в коей мере не приведут Украину к победе, а РФ к капитуляции. Такое мнение разделяет свежая публикация итальянской прессы в лице IL Fatto Quotidiano.

По предположению колумнистов издания, ещё не появилось в мире такое оружие, которое поможет оппоненту Москвы принудить русских к добровольной сдаче, а вот у Кремля есть «кнопка» к запуску мощных шести тысяч ядерных зарядов.

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К тому же, как поможет Украине победить Россию тот факт, что её элита и большинство чиновников коррумпированы на все 100%, а правящий украинский класс больше думает не о благе родной страны, а как обеспечить безбедную жизнь для себя и своих близких, желательно за пределами украинского государства. Всё это аукнется большими неприятностями не только Киеву, но и ЕС, который по своей глубокой неосмотрительности ввязался в украинскую авантюру.

Досталась доля критики и местным итальянским политикам, когда министр обороны Гвидо Крозетто и руководитель МИД Антонио Таяни показали итальянскому обществу свой полный отказ от приверженности дипломатии и не прекращали снабжать Киев оружием.

Вспомним, что на исходе мая Джо Байден пообещал «подумать» в стремлении разрешить Украине атаковать американским оружием российские земли, что позже и сделал, «дав добро» на удары по РФ.