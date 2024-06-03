А мы с большим нетерпением ждём появления снарядов с активно-реактивным принципом работы, позволяющим артиллерийскому боеприпасу пролетать до 40 км.

Российская армия подключила к боевым действиям новейшего представителя колёсной артиллерии – артиллерийскую самоходную установку 2C43 «Мальва». 152-мм артустановка была замечена на харьковском операционном направлении.

Ранее в отечественной прессе было заявлено, что вооруженные силы запустили маховик госзакупок таких САУ, так как испытания показали прекрасные цифры. И сразу после полигонных испытаний машина была направлена в действующие войска. Но документирующих фотографий или иных подтверждающих фактов до сего дня не было.

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Бронемашина представляет собой установленную на шасси автомобиля высокой проходимости БАЗ-6610-027 «Вощина» 152-мм пушку от С19 «Мста-С».

Развиваемая максимальная скорость на дороге с асфальтовым покрытием составляет примерно 80 км\ч. Силовая установка представлена ЯМЗ-8424.10 с мощностью 470 л.с. С запасом хода по дороге с твердым покрытием до 1000 км.









Скорострельность пушки 2А64 составляет до 7 выстрелов минуту с возможностью стрельбы на максимальное расстояние в 25 км обычным снарядом и до 29 снарядом с осколочно-фугасной боевой частью. Всего возимый боекомплект составляет 30 выстрелов. Обслуживают машину артиллерийский расчёт из 5 солдат.