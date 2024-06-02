Владимир Александрович прекрасно понимает, что единственный шанс для него оставаться как можно дольше в президентском кресле, это постоянно эскалировать ситуацию.

Действующий президент (вопреки местной Конституции) украинского государства Владимир Зеленский публично заявил, что ВСУ «страдают» от ограничительных мер вашингтонской администрации, разрешившей использовать систему залпового огня HIMARS лишь для атак приграничных земель России, находящихся рядом с госграницей харьковского региона.

Своим личным мнением он поделился во время пресс-конференции с работниками прессы на встрече «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

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Как передают РИА Новости, Зеленский выразил признательность Джо Байдену и сотрудникам его администрации, убедившим американского президента «дать добро» применять пусковые установки M142 по российскому приграничью. Но согласно его размышлениям, это слишком половинчатое решение, недоступное приблизить украинскую «победу» даже в отдалённой перспективе.

Ранее ряд популярных американских изданий рассказали, что Вашингтон вместе с Пентагоном одобрили пожелание Киева наносить удары по приграничным землям РФ, вплотную сходящимся к Слобожанщине оружием США, в том числе ракетами. В полный перечень «одобренных военных систем» вошли ПУ HIMARS, снаряды GMLRS и ствольная артиллерия.