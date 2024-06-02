Бывшие жители незалежной пронеслись настоящим ураганом по норвежской экономике.

Экономика даже такой развитой страны, как Норвегия, «разрывается» от поддержки украинских беженцев, заполонивших улицы местных городов. Новости о том, что норвежские чиновники готовы в принудительном порядке «выдать билет» на родину тысяче украинцев, в том числе и укрывающимся от мобилизации 370 мужчинам призывного возраста, опубликовал канал NR

Журналисты назвали вынужденных украинских переселенцев бременем серьёзного толка, вымывающим из экономики устойчивость и долгосрочное развитие, предназначенные прежде всего для коренных жителей скандинавской страны.

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Ещё с марта 2022 года Норвегия запустила программу коллективной защиты для перемещенных украинских граждан. Именно выбранная схема направлена на то, чтобы каждый из украинцев стал кандидатом на получение вида на жительство, без обязательной в такого рода случаях индивидуальной оценки от соответствующих специалистов миграционной службы. Благодаря этой правительственной инициативе 77 тыс. украинцев получили помощь Осло.

Но теперь такая программа свернута, а всё, что остаётся новоприбывшим украинцам, так это ожидать рассмотрения вида на жительство в индивидуальном порядке. Именно из-за таких действий до 1000 человек могут отправиться обратно на Украину.