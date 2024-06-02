Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
NRK: Норвегия планирует вернуть восвояси около тысячи украинцев
Бывшие жители незалежной пронеслись настоящим ураганом по норвежской экономике.

   Экономика даже такой развитой страны, как Норвегия, «разрывается» от поддержки украинских беженцев, заполонивших улицы местных городов. Новости о том, что норвежские чиновники готовы в принудительном порядке «выдать билет» на родину тысяче украинцев, в том числе и укрывающимся от мобилизации 370 мужчинам призывного возраста, опубликовал канал NR

Журналисты назвали вынужденных украинских переселенцев бременем серьёзного толка, вымывающим из экономики устойчивость и долгосрочное развитие, предназначенные прежде всего для коренных жителей скандинавской страны.

реклама


   Ещё с марта 2022 года Норвегия запустила программу коллективной защиты для перемещенных украинских граждан. Именно выбранная схема направлена на то, чтобы каждый из украинцев стал кандидатом на получение вида на жительство, без обязательной в такого рода случаях индивидуальной оценки от соответствующих специалистов миграционной службы. Благодаря этой правительственной инициативе 77 тыс. украинцев получили помощь Осло.

   Но теперь такая программа свернута, а всё, что остаётся новоприбывшим украинцам, так это ожидать рассмотрения вида на жительство в индивидуальном порядке. Именно из-за таких действий до 1000 человек могут отправиться обратно на Украину.

#инопресса #норвегия и украина #украинцы в норвегии
1
Показать комментарии (1)
Economist: Глава ЦБ Набиуллина подготовила финансовую систему России к серьёзным внешним вызовам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
7
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
2
Еще 5 телефонов Xiaomi получат обновление HyperOS
4
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
9
Концерн «Калашников» представил беспилотник «Легионер-Е33К» с электрическим двигателем
+
Невзирая на предостережения США, Саудовская Аравия вкладывается в китайский ИИ-стартап Zhipu ai
+
Космический корабль Starliner готов к очередной попытке запуска
1
Европа закупает рекордное количество российских металлов
3
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 ещё для одной модели смартфона среднего класса
2
TWZ: израильские ракеты "Тамир" для ВС США – ключ к борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
+
Илон Маск обвинён в инсайдерской торговле на сумму свыше 7,5 млрд долларов
+
Энтузиасты создали специальную платформу для полного погружения у игру World of Tanks
3
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
3
Eurasian Times: Немецкие военные «потеряли» новейшую ракету IRIS-T
+
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
2
В Индии успешно запущена первая в мире ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем
+
Связанный с Telegram токен Notcoin обгоняет Solana, Dogecoin и XRP
+
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
12
AMD выпустит 2 новых процессора Ryzen на сокете АМ4, спустя более 7 лет после его появления на рынке
9

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
5
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
91
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
50
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
24
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
21
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1
Аудитору PwC в Китае грозит рекордный штраф в ¥1 млрд в связи со скандалом вокруг China Evergrande
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
2

Сейчас обсуждают

ViRusZxZx
13:29
Где новость про ключевую ставку??? Что она теперь 20%… ждите подорожание всего снова
Economist: Глава ЦБ Набиуллина подготовила финансовую систему России к серьёзным внешним вызовам
REY_B_
13:25
США идут по пути, который привёл к развалу СССР. - "Элиты" зажрались, сами не работают, и другим не дают. Разработки ещё есть, но довести их до серийного производства уже не получается. Обвалы на бирж...
ВВС США планируют провести испытания межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III
ЧatoБoт
13:22
Зато у тебя есть выбор - или лучина или жёлудь.
На всей территории Украины начались экстренные отключения электричества
REY_B_
13:20
Ну так амерское оружие точно полетит в мирняк. Значит будет и ответ. И энергетика с экономикой Украины всё равно уйдут в ноль. При этом основные вопли будут зимой.
На всей территории Украины начались экстренные отключения электричества
REY_B_
13:19
Вынести энергетику чисто стратегическое решение. - Поставить противника на колени, не теряя свою технику. И не убивая множество людей своих и его. Цель США окружить Россию своими военными базами и ра...
На всей территории Украины начались экстренные отключения электричества
Смотрю за 404
13:19
Посидел на мси пару поколений, были печи 570 и 660, как раз когда стали дешевле палита. Обе сломались - вернулся к палиту.
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Сергей Высоцкий
13:19
а есть еще консольный браузер, консольный редактор текста, и консольный графический редактор того говорят есть. )) А то что консольный видеоредактор есть, так я точно знаю. А файловым менеджером MC. И...
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Сергей Высоцкий
13:16
А под линуксом ты проверяешь тысячи строк кода перед тем как установить? )) Или ты веришь что сообщество бдит без устали и перерывов?
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
REY_B_
13:15
Значит амеры бессильны, раз энергетику выносят первой???
На всей территории Украины начались экстренные отключения электричества
Darius
13:15
Фальшивка это мозг в твоей башке, DLSS с помощью нейросетей добавляет отсутствующие детали изображения, таким образом оно может быть действительно быть даже чётче чем было изначально
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем