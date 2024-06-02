Все политические "сливки" от российской СВО достаются Вашингтону и персонально Джо Байдену, а ЕС несёт лишь убытки.

Как можно победить российскую армию, если западные политики словно не учились в обычной школе, полностью забыв слово «стратегия» и что оно означает. Недовольство многочисленных офицеров НАТО полным отсутствием понимания Запада, что делать с Украиной, в том числе наличия стратегической идеи, позволяющей хотя бы гипотетически победить Россию, заметил в беседе со своими сослуживцами экс-полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.

Причем бывший старший офицер вооруженных сил США прямо признал, что стратегия, которая наверняка должна быть у высших генералов НАТО, на самом деле для подчинённых высшему командованию Североатлантического альянса командиров является большой загадкой. А ведь без наличия долгосрочной стратегии, такого крупного и развитого экономически и политически оппонента как Россия, не победить, - считает Уилкерсон.

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Например, прямо сейчас Запад только и делает, что «прокачивает» электоральный рейтинг Джо Байдена, а последний ничего не знает, как только укрепиться в своем решении продолжить вести конфликт и отказаться даже от гипотетических переговоров с Москвой.

И как заявил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен, часть высокопоставленных сотрудников НАТО считают, что Украина без отсутствующей стратегии западных союзников может развалиться.