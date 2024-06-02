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У бывшего сотрудника Пентагона Брайена есть сведения, что лидеры НАТО боятся развала Украины
Европа вряд ли сможет выдержать наплыва 20 млн. украинских граждан.

 Громкие слова, что Украину, ведомую Владимиром Зеленским и её армию, оказывающую вооружённое сопротивление российским силам, ждёт уверенный успех, являются большим блефом Запада, только и думающего о скором поражении ВСУ. О внешнем оптимизме, который не имеет ничего общего с настоящими настроениями в стане так называемых флагманов-участников Североатлантического альянса, рассказал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

   Отставной военный менеджер объяснил, что руководители НАТО знают реальную картину в ВСУ, поэтому ожидают, что украинская армия с высокой вероятностью проиграет.

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   Что последует за ВСУ? Только распад украинского государства. Поэтому всё, что остаётся Джо Байдену и остальным «ястребам» военно-политического союза, так это пытаться предугадать действия российских военных. Но и игра в подобную «угадайку» не панацея – ни в Вашингтоне, ни тем более в Брюсселе, нет точных и чудодейственных рецептов спасения Киева. Об этом вышел материал в Weapons and Strategy.



   В публикации эксперт раскрыл свою позицию подробнее, спросив, каким образом ВСУ могут добиться победы над ВС РФ, если хорошие украинские солдаты и офицеры не растут на огородных грядках каждые три месяца. Всё тоже самое касается и дефицитных боеприпасов. Снарядов в должном количестве нет ни у Украины, ни у её ближайших иностранных союзников.

   Есть ещё «вариант» ввести войска НАТО, но небольшой контингент не исправит ситуацию, а вот вызвать гнев Москвы может, доктрина которой не предусматривает обмен с военным альянсом, возглавляемым Вашингтоном, обычными ударами, а предусматривает превентивное использование ядерного оружия.

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Источник: weapons.substack.com
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