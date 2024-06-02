Украинская армия очень рассчитывает на боевые истребители американской армии. Правда последние могут ей достаться в виде "обугленных фрагментов".

Два года российской СВО не прошли даром для украинской оперативно-тактической авиации. Киев лишился многих и многих образцов как истребительной, так и бомбардировочной, вместе со штурмовыми вариациями. И если бы не помощь западных союзников, сумевших найти советские боевые самолёты в других странах и выкупившие их, то летать пилотам украинских ВВС к сегодняшнему дню было бы попросту не на чем. Но и такая поддержка заканчивается: ВКС РФ и ракетные войска выслеживают при помощи спутниковой разведки или разведывательных рейдов дальних беспилотников все места стоянки боевой авиации украинской армии и уничтожают её в режиме нон-стоп.





реклама





Именно для восполнения таких критических потерь, в Вашингтоне и Брюсселе придумали обеспечить Киев истребителями F-16 сорокалетней давности, в модификациях «AM/BM». И хотя эти самолёты условно старые, их оснащение современными образцами ракетно-бомбового вооружения может представлять опасность для наземных объектов ВС РФ и бомбардировочной авиации, запускающей бомбы-планеры. И для превентивного решения подобных вызовов со стороны украинской армии и её союзников-членов НАТО, предыдущей ночью был нанесён мощный удар по военному аэродрому города Стрый.

Именно эта воздушная гавань должна была стать той самой площадкой подскока и технического обслуживания американских самолётов, переданных ВСУ.





Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Всего, в ходе комплексного удара получили повреждения или были полностью разрушены: складские помещения одного из военных батальонов, вагоноремонтное предприятие, где была спрятана зарубежная боевая техника и был атакован городской батальон радиотехнической бригады ПВО областного центра.

И как пишет «Русское оружие», модификация российских крылатых ракет Х-101 в качестве обновления получила блоки выстрелов тепловых ловушек Л-504, «выключающих» из перехвата иностранные противоракеты IRIS-T SLS и IR-ASRAAM.