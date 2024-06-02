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Madarator
Генерал Кривонос назвал отсутствие оборонительных сооружений под Харьковом причиной успеха ВС РФ
Куда делись украинские укрепления в харьковском регионе, а главное выделенные деньги на их возведение, сие есть тайна великая.

   Из-за отсутствия фортификационных сооружений должного уровня качества для ведения боёв высокой интенсивности на харьковском операционном направлении, украинской армии пришлось получить тот самый заслуженный урок от российской стороны. Хотя вина в отступлении ВСУ лишь самая косвенная, а вот к кому есть большие претензии, так это к ряду гражданских подрядчиков и связанных с ними тесной коррупционной цепью местных чиновников. Ведь именно из-за них и покрывающих всё это некоторым украинским военным, весь мир увидел, как российская армия «внезапным» натиском опрокинула малочисленные дозоры ВСУ и вытеснила остатки украинцев в Волчанск и дальше к Харькову. 


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   О провале ВСУ рассказал бывший командир украинского военного спецназа Сергей Кривонос.

   Экс-генерал считает, что как бы не убеждала пропаганда Киева, против ВСУ сражается весьма подготовленный оппонент в виде ВС РФ, использующий в оперативном ключе данные своих разведчиков и воздушных беспилотников. Поэтому, как бы то не хотелось украинскому командованию, российские штурмовики застали украинскую пехоту врасплох. А ведь без должным образом подготовленных бетонных бункеров и многоуровневых блиндажей, весьма непросто сдержать наступающие группы прекрасно вышколенных россиян. Что и случилось.

   И если Владимир Зеленский и Александр Сырский не сделают правильных выводов из тяжелых поражений, то дальше будет только хуже, - заверил Кривонос. 

#харьковское направление #сергей кривонос #харьковское наступление
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