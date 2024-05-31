Шольц также отказался от идеи бесполетной зоны над Украиной

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг даже мысль о том, что немецкие солдаты и офицеры появятся на стороне украинской армии в ходе вооруженного конфликта в восточноевропейской республике. Свежая публикация в Die Welt предоставила цитату высокопоставленного германского функционера, в которой было особенно подчеркнуто, что немецкие военнослужащие ни при каких условиях не должны появиться на Украине в противостоянии между ВСУ и ВС РФ.





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Но на этом Шольц не закончил, а лишь подтвердил свое недавно озвученное мнение ранее, в котором в уверенной манере обозначил, что никакой бесполетной зоны над украинскими территориями не должно быть в принципе, направленной исключительно против России. А введение режима «бесполетная зона» непременно приведет к возможному перехвату зенитными средствами российских самолётов или вертолётов, что обозначит первый и неотвратимый шаг в бездну вооруженного противостояния западных государств с РФ. Этого нужно избежать как можно большими усилиями, - резюмировал Шольц.