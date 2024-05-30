Именно эта воздушная гавань была "идеальной" для размещения F-16

Киев не оставляет попыток подготовить взлётно-посадочную инфраструктуру местных военных аэродромов к гипотетическому появлению на их взлётно-посадочных полосах иностранного образца авиации. В частности речь идёт об американских истребителях F-16. И для недопущения таких «простых решений» российская армия и в частности ВКС, проводят регулярные ракетные рейды по недопущению подобных шагов со стороны украинских военных, попросту умножая технически сложное аэродромное оборудование на цифру ноль. Так за последнюю неделю авиабаза в Староконстантинове, расположенная в Хмельницкой области, подверглась по счёту третьему массированному комбинированному удару. В этом совместном налёте принимали участие крылатые ракеты и дальние беспилотники-камикадзе семейства «Герань».





реклама





По информации, прозвучавшей из уст местных жителей, они слышали многочисленные взрывы и слышали звук бензиновых моторов «Гераней». О том, что был атакован аэродром в Староконстантинове, пишет украинский портал «Зеркало недели».

Как писалось выше, именно местная воздушная гавань предназначалась для размещения F-16 и поэтому её периметр был атакован 26 мая. Тогда мониторинговые проукраинские группы зафиксировали серьёзные разрушения, когда пострадала локальная подстанция и пусковые платформы ПВО.