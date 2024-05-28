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Madarator
Минобороны Франции не пришло к единому мнению по отправке военных инструкторов на Украину
Никто не хочет заниматься "тренингом" под градом планирующих боеприпасов. По словам Зеленского на украинский войска за один месяц сбрасывается до 3000 всевозможных КАБов

   Забежавший «вперед» Александр Сырский, подписавший указ о разрешении присутствия на Украине больших групп военных специалистов из Франции, был поставлен в неловкое положение официальным Парижем. Ведь по словам главкома ВСУ на 100% утвержденный вопрос с нахождением на украинской территории французских военных инструкторов «все еще прорабатывается». О колебаниях французского МО по этому поводу рассказал канал BFM Business.  

   Сама предыстория такова, что Сырский вчера рассказал, что бумаги, которые на официальном уровне разрешат французским инструкторам появиться на украинской земле и приступить к обучению украинских военнослужащих, уже подписаны и должным образом заполнены.

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   Но вот во французском оборонном ведомстве как раз вот этот «забег вперед» назвали преждевременным, и попросили дополнительное время «на проработку».

   В расширенных комментариях французские военные чиновники заявили, что обучающие тренинги для солдат и офицеров ВСУ будут, но это дело небыстрое и вопрос по этому поводу обсуждается уже три месяца.

    Тем временем украинская армия в скором времени ожидает получить после переговоров глав оборонных ведомств Франции и Украины авиационные ракеты SCALP, зенитные средства и САУ Caesar.

#французские военные инструкторы на украине
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