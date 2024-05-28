Никто не хочет заниматься "тренингом" под градом планирующих боеприпасов. По словам Зеленского на украинский войска за один месяц сбрасывается до 3000 всевозможных КАБов

Забежавший «вперед» Александр Сырский, подписавший указ о разрешении присутствия на Украине больших групп военных специалистов из Франции, был поставлен в неловкое положение официальным Парижем. Ведь по словам главкома ВСУ на 100% утвержденный вопрос с нахождением на украинской территории французских военных инструкторов «все еще прорабатывается». О колебаниях французского МО по этому поводу рассказал канал BFM Business.

Сама предыстория такова, что Сырский вчера рассказал, что бумаги, которые на официальном уровне разрешат французским инструкторам появиться на украинской земле и приступить к обучению украинских военнослужащих, уже подписаны и должным образом заполнены.

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Но вот во французском оборонном ведомстве как раз вот этот «забег вперед» назвали преждевременным, и попросили дополнительное время «на проработку».

В расширенных комментариях французские военные чиновники заявили, что обучающие тренинги для солдат и офицеров ВСУ будут, но это дело небыстрое и вопрос по этому поводу обсуждается уже три месяца.

Тем временем украинская армия в скором времени ожидает получить после переговоров глав оборонных ведомств Франции и Украины авиационные ракеты SCALP, зенитные средства и САУ Caesar.