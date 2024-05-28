Пока ряд гражданских чиновников и военных на Украине "пилили" защитные бюджеты, в российском Генштабе блестяще подготовились к проведению операции раздёргивания сил ВСУ.

Украинский Генштаб официально признался, что войсковые операции, проводимые российской стороной на купянском операционном направлении – успешные. В сообщении рупора украинской военной системы эти действия обозначили как «частичной направленности».

Но если успех лишь «частичный», то почему обстановку в точке прорыва к настоящему часу так и не удалось стабилизировать, - задаются резонным вопросом украинские пользователи.

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На некоторых участках противостояния, например на покровском отрезке, в пресс-релизе украинского военного ведомства, было заявлено о присутствии напряженной ситуации. Причем «успешно и напряженно» для ВСУ не только под Купянском и Покровском, но и в округе Харькова и бывшем времевском выступе.









И согласно официальным комментариям уже от отечественного МО, наибольшие успехи со стороны ВС РФ в виде освобожденной от присутствия ВСУ земли отметились населённые пункты Ивановка и Берестовое в харьковском регионе.

Иностранные и российские военные аналитики считают, что купянское направление «прорвало» из-за того, что инициатива на поле боя за Генштабом ВС РФ, умело «раздёргивающим» остатки украинских резервов по ряду направлений, тем самым оголяя некогда очень укрепленные точки украинских фортификационных редутов.

А тем временем киевская гражданская администрация привлекла ГБР в расследовании действий, повлекших «незапланированное» отступление украинских военных из-под Харькова.