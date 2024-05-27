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Madarator
Эксперт Алехин заявил о прорыве ВС РФ под Купянском, позволившем занять Ивановку и Берестовое
Тактика с "раздергиванием" сил ВСУ работает без сбоев.

   Украинской армии пришлось следовать в фарватере оперативных решений российского Генштаба и оголить фортификационные порядки на купянском направлении, из-за чего ВС РФ прорвались на этом отрезке и освободили территорию. Речь идёт о перемещении войсковых подразделений двух украинских бригад, позволившем добиться контроля над двумя населенными пунктами в Харьковской области со стороны ВС России. Об успехе бойцов ВС РФ рассказал военный эксперт и бывший военный Геннадий Алехин.

   Отставной полковник рассказал, что украинский Генштаб был поставлен перед фактом: либо постоянно отступать на харьковском операционном направлении, либо «что-то сделать». Под вторым предусматривалось, ввиду отсутствия тактических резервов, транспортировка к действующей ЛБС на Слобожанщине групп украинских войск с других направлений. Именно этот факт, когда на северный фас Александр Сырский был вынужден отправить две бригады, привел к тому, что российские штурмовики установили контроль над Ивановкой и Берестовым, - рассказали в URA.RU.

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   Теперь задавая темп сражений и навязывая свой взгляд на оперативно-тактические действия, ВС РФ вынуждают украинские силы перемещаться туда-сюда, тем самым облегчая возможность захвата важных стратегически точек украинской обороны. Такими точками являются переправы через Северский Донец и движение вдоль ж\д линии к Купянску.

    Ивановка была освобождена 25 мая согласно сводкам МО.

#сво #геннадий алехин
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