Основные резервы ВСУ пытаются сдержать продвижении ВС России к Харькову

Российские штурмовые группы установили свой контроль над поселением Ивановка в харьковском регионе. Об очередном достижении передовых частей ВС РФ, действующих на Слобожанщине, рассказал ТГ-канал «Военкоры Русской весны».

Известно, что с украинской стороны населенный пункт обороняли военнослужащие ряда бригад, в недавнем прошлом переброшенные сюда с других направлений. Со стороны ВС РФ Ивановкой овладели солдаты и офицеры 47-й дивизии.

реклама









Есть продвижение и на других операционных отрезках ЛБС. Речь идёт о Степовой Новоселовке.

Со стороны российского МО, подтверждающих данных о взятии под контроль Ивановки, не поступало.

Тем временем ведомство главкома ВСУ Александра Сырского выпустило пресс-релиз, в котором обозначило самое сложное положение на купянском направлении.









Так же в боях за Часов Яр российские передовые группы десантников оттесняют ряд украинских отрядов из передовых аванпостов. Всё это удалось сделать после удачных действий в отношении Андреевки и Клещеевки, информация об освобождении которых поступала ранее. Самое главное теперь, взять стремительным натиском стратегически важные высоты в западной части Часова Яра.