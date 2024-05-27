Тот самый момент, когда утратили важные компетенции и сильно расслабились. Вместо промышленного производства стали развивать "гендерное разнообразие".

Взрывчатые вещества, важнейшим компонентом которых служит артиллерийский порох, в Европе находятся в недостатке. Поэтому в Евросоюзе производство больших линеек боеприпасов, таких как снаряды для ствольной артиллерии и ракеты для авиации, испытывает очевидные трудности. О проблемах, царящих в военно-промышленном срезе европейских стран, рассказывает Economist.

Согласно американским журналистам, ЕС всеми возможными способами с отчаянностью обреченного пытается восстановить утраченные компетенции в области военного строительства и хоть как-то повысить уровень мощностей, производящих оружие.

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Причем нехватка взрывчатых веществ стала самым удивительным открытием для чиновников Брюсселя, в последнюю очередь думавших, что именно производство взрывчатки станет ограничивающим фактором.

И как заявили в приватных беседах промышленники, занятые производством пороха, у них есть уверенность, что производство не вырастет, поэтому необходимое количество снарядов не появится и у Киева.

Причем авторы публикации во всём «винят» СССР, крах которого позволил выдохнуть европейским политикам и с чистой душой объявить, что военная промышленность – это ископаемое. После чего большая часть производителей взрывчатых компонентов попросту кратно уменьшили уровень изготовления своего основного продукта или вообще прекратили существование. Так, в Британии последний такой завод перестал работать в 2008 году, а всё, на что может прямо сейчас рассчитывать Европа, так это на фабрику тротила в Польше – единственную такого рода крупную производственную площадку в ЕС.





Как заявлено в публикации, строительство пороховых и иных заводов требует колоссальных финансовых вложений и определенных временных сроков. Примером может послужить постройка производственных мощностей, на возведение которых может потребоваться от 3 до 7 лет. Так, в Венгрии возводится объект Rheinmetall, чьи цеха заработают лишь в 2027 году.

Причем есть и проблемы иного характера: дефицит рабочей силы с нужными квалификациями и недостаток сырья.