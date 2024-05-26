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Madarator
Фильм "Анора" с российскими актёрами выиграл самый главный приз Каннского кинофестиваля
Но в России фильм официально не посмотреть.

   «Золотую пальмовую ветвь» внезапно выиграло кино «Анора», где заглавные роли исполнили Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.

   Фильм снял совершенно «нестудийный» постановщик Шон Бейкер, кстати четырехкратный участник Каннского фестиваля. Американец-режиссер задействовал в собственном проекте четырёх российских артистов. Причем вся соль ситуации в том, что любимцы отечественных красных ковровых дорожек и света съемочных софитов, в России живут постоянно, что слишком больно для людей, считающих, что РФ и её культура в мире «отменена».

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   Главным героем стал Марк Эйдельштейн, ранее отметившийся в роли Коли Герасимова из «Сто лет тому назад» – самого известного произведения Кира Булычева. Его экранными родителями «стали» персонажи Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой. А вот Юре Борисову досталась роль хамоватого личного шофера экранного ампула Эйдельштейна – сына русского олигарха.  


Актеры "Аноры" в Каннах 21 мая. Источник: РБК


   Словно зная, что «Золотая пальмовая ветвь» достанется фильму с их участием, в Канны прилетела вся троица, за исключением Серебрякова. И хочется похвалить кино за то, что режиссер и сценарист не поскупились на качественный подбор озвучки, где искушенные читатели с большой радостью услышат русский язык без американского акцента. И то, что награда у «Аноры» полностью заслуженная, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что овации после титров длились больше 10 минут.


Источник фото: teatral-online.ru


   Но есть и плохая новость: фильм не выйдет в российском прокате. Причем «виновата» в этом не русская строгая цензура, а простой капиталистический трюк: студия Universal будет «прокатывать» Анору, как глобальный релиз. Поэтому в России это кино ждать не стоит, так как топ-боссы Юниверсал решили покинуть российский кинорынок.

#77-й каннский фестиваль #анора #каннский фестиваль #каннский фестиваль 2024 #марк эйдельштейн #шон бейкер #юра борисов
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