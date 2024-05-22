Поселение находится рядом с Артёмовском

Отечественные войска добились успеха в битве за населённый пункт Клещеевка и установили национальный флаг на территории поселения. В настоящий момент бой не окончен и продолжает кипеть на флангах ранее освобождённого Артемовска. О столкновениях на бахмутском операционном направлении рассказали военкоры в ТГ-аккаунте «Русской весны».

По словам военных журналистов, над ключевой высотой посёлка гордо реет флаг РФ, тем самым знаменуя победу над украинской армией в многодневной битве за эту территорию.

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Сообщается что успеха добились именно мотострелки 3-го Армейского корпуса.









А тем временем на волчанском операционном направлении аналогично бои не стихают, но известно о контроле в 37% над городской агломерацией со стороны российской армии. Сам населённый пункт стал ареной взаимных контратак, когда в желании оставить город за собой обе стороны конфликта стянули к окраинам большое количество человеческих резервов и тяжелой техники. И по словам руководителя ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, на текущий момент времени ВС РФ продолжают пробиваться к водной преграде в виде реки Волчья, разделяющей Волчанск на две половины.

В МО заявлено об освобождении 12 н.п. и территории совокупной площадью в 100 кв. км.