Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Шольц: Германия и так отдала слишком многое, чтобы помочь Украине
Глядишь пройдет лишь год, как Шольц догадается, что деньги надо тратить на свою армию, а не на спонсирования воровства в среде украинских военных чиновников. Воруются даже деньги на защите своих территорий, как это было в районе Харькова.

   ФРГ из кожи вон выбилась, предоставляя всю возможную помощь вооруженным силам Украины. Большего, чем Германия смогла передать для нужд ВСУ, федеральное правительство сделать не может. О своих эмоциях, связанных с нескончаемым потоком помощи Берлина для Украины, в эфире N-TV поделился канцлер Олаф Шольц.


реклама


   Высокопоставленный функционер заявил, что вся помощь, оказываемая немецким государством, достигла уровня предела возможного.

   Причем немецкий канцлер был вынужден уже в который раз напомнить, что ведомые им чиновники всеми возможными способами стараются сделать так, чтобы вероятный вооруженный конфликт между РФ и НАТО так никогда и не начался. Поэтому слишком недальновидны те, кто по какой-то непонятной причине ждёт, что бундесвер возьмет и передаст дальнобойные ракеты Taurus украинской армии.


Как могут расходоваться немецкие деньги. Один из примеров в Сумской области.


   В качестве «голых цифр» Шольц привел такие показатели, указав 28 млрд. евро в качестве вложений германского правительства в обороноспособность Украины.

   Немногим ранее Шольц выразился, заявив, что западные страны должны отказаться от идеи бесполетной зоны над Украиной при помощи стран НАТО, потому что это есть ничто иное, как самый прямой шаг к масштабной эскалации.

#инопресса #инопресса о всу #инопресса об украине
Источник: n-tv.de
+
Написать комментарий (0)
Al Mayadeen: ВСУ приходится спасаться бегством от российских войск, наступающих на Донбассе
Welt: ВСУ ослабляют защиту переднего края на Донбассе из-за сложной ситуации под Харьковом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
20
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
6
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
11
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
7
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
3
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
5
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
7

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
19
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
16
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
15:48
Согласен!
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Руслан
15:47
Согласен с мнением , что амд берут опытные люди, которые понимают , что им нужно от видеокарты, это вовсе не означает приверженность к той или иной компании.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Никита Бабаед
15:43
ждём 12 винду, в которой ещё больше всего вырезано/спрятано, и больше требований к железу
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
Колючка
15:43
да это и не аргумент, а констатация свершившегося факта
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Руслан
15:41
"Люди берут" - сильный аргумент!
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Наиль Серазетдинов
15:31
Не могу - нужен для работы
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Дмитрий
15:30
А еще у них и оружия уже почти нет и боеприпасов, не дай бог война мировая, у нас то военная машина раскручена, а у них всё загибается потихоньку!
В Бундесвере присутствует нехватка бронежилетов, касок и военной формы
Наиль Серазетдинов
15:30
У Т14 он Х-образный, это был дизель предложенный для перекачки нефти-газа, но потенциальных клиентов не заинтересовал. А изначально родословную ведёт от какого то немецкого движка. Я читал что для дов...
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Дмитрий
15:29
Зассали и свалили, жить то все хотят!)))
ГБР Украины выясняет, почему части ВСУ ушли с позиций приграничья без приказа
HP91
15:28
Нужна ли война европейцам или нет ,но гореть в пламени от ядерного удара придется им всем не зависимо от их желания. Так что лучшим сценарием пока для европейцев будет сносить своие правительство как ...
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем