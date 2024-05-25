Глядишь пройдет лишь год, как Шольц догадается, что деньги надо тратить на свою армию, а не на спонсирования воровства в среде украинских военных чиновников. Воруются даже деньги на защите своих территорий, как это было в районе Харькова.

ФРГ из кожи вон выбилась, предоставляя всю возможную помощь вооруженным силам Украины. Большего, чем Германия смогла передать для нужд ВСУ, федеральное правительство сделать не может. О своих эмоциях, связанных с нескончаемым потоком помощи Берлина для Украины, в эфире N-TV поделился канцлер Олаф Шольц.





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Высокопоставленный функционер заявил, что вся помощь, оказываемая немецким государством, достигла уровня предела возможного.

Причем немецкий канцлер был вынужден уже в который раз напомнить, что ведомые им чиновники всеми возможными способами стараются сделать так, чтобы вероятный вооруженный конфликт между РФ и НАТО так никогда и не начался. Поэтому слишком недальновидны те, кто по какой-то непонятной причине ждёт, что бундесвер возьмет и передаст дальнобойные ракеты Taurus украинской армии.





Как могут расходоваться немецкие деньги. Один из примеров в Сумской области.





В качестве «голых цифр» Шольц привел такие показатели, указав 28 млрд. евро в качестве вложений германского правительства в обороноспособность Украины.

Немногим ранее Шольц выразился, заявив, что западные страны должны отказаться от идеи бесполетной зоны над Украиной при помощи стран НАТО, потому что это есть ничто иное, как самый прямой шаг к масштабной эскалации.