Задумка приграничной харьковской операции превосходна – прекрасный способ выманить и поразить во время перемещения украинские подкрепления

Попытка удержать ситуацию под контролем на севере Харьковской области вынуждает Александра Сырского активно использовать резервы с других операционных направлений. И в тот самый момент когда подкрепления пытаются добраться до передовой, они становятся уязвимы в особенности. Именно так и произошло с пока что неназванным подразделением, попавшим под ошеломительный удар «Искандера». Кадры с местом прилёта баллистического высокоточного боеприпаса публикует ТГ-канал «Изнанка».





реклама





Как указали отечественные журналисты, известие о том, что в прифронтовой полосе находится столь ожидаемое подкрепление для группы украинских сил, размещенных в харьковском регионе, раздобыла российская разведка. Военным стала доступна информация, что солдаты и офицеры ВСУ решили укрыться в местном сооружении. Речь идёт о ДК «Железнодорожников» в городе Изюм.





Цель обнаружена





В последнее время, что не день, в мировой Сети появляются кадры сверхточных, а самое главное, оперативных ударов, нанесённых в нужное время и в нужном месте, оставляя ВСУ без западных образцов вооружений, высокотехнологичной техники или высококвалифицированных специалистов, на подготовку которых затрачены миллионы украинских гривен и годы кропотливой работы. В этом случае речь идёт о точном прилёте прямо в командный центр 302-й зенитной бригады украинской армии на Слобожанщине. Удар был такой силы, что в эпицентре попадания осталась яма со сторонами 13 на 13 метров.





Объективный контроль с фиксацией поражения цели





«Искандер» относится к классу оперативно-тактических систем с разными ракетами, предназначенными для поражения особо важных целей и объектов: начиная от казарм, совещаний офицеров, и заканчивая системами ПВО и западными РСЗО.