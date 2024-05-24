Сроки поджимают Владимира Зеленского со всех сторон: нарушитель Конституции об этом прекрасно осведомлён

У Киева есть время до осени, чтобы заявить миру свои победные реляции. Если ВСУ не смогут показать за время летних боёв достижений, то никакого глобального успеха в более чем двухлетнем противостоянии с армией РФ вообще не стоит ждать. О потенциально плохих перспективах для Владимира Зеленского и его чиновников поделился собственным мнением политический эксперт Руслан Бортник.

Со слов политолога, на текущий момент многие из стран Запада оказали серьёзную поддержку Украине в самый последний момент, когда гонимые превосходством российской армии и оставшись без боеприпасов и вооружения, в том числе высокоточного, ВСУ стали покидать часть окопов и оборонительных сооружений, не в силах сопротивляться. Видя, что дальнейшее промедление может грозить развалом всей украинской обороны, Вашингтон выделил в апреле помощь, как и сделали это ряд европейских стран. Но всё это по итогу не будет иметь значения, если пакеты военной поддержки и новая мобилизация дискредитируют себя военным провалом украинской армии на боле боя.

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И если всё так и будет, то Зеленский пойдет на переговоры с Москвой со «слабой картой», либо же бои продолжатся, как и потеря очередных украинских земель.

Причем Бортник заявил, что его беседы с украинскими военными вообще не вдохновили его, показывая, что после разговоров с военнослужащими ВСУ, по их мрачным прогнозам Украину ждёт лишь бездна.