Строительство начнется, как только найдутся международные инвесторы

Городской голова Харькова Игорь Терехов объявил о проекте подземного города, строительная смета которого составляет 225 млн. евро. О задумке градоначальника пишет украинский портал «Страна.ua».

Согласно замыслу харьковского чиновника, в глубоком и безопасном пространстве будут размещены множество важных объектов. Так планируется на территории подземного убежища организовать образовательные школы, медицинские строения и даже торговый центр с идеей внедрения на ряде этажей так называемых помещений для коворкинга.

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По первоначальным наброскам площадь агломерации под землей будет эквивалентна 236 тыс. кв. метрам.

Известна и предварительная «глубинная высота» строения. По генеральному плану проект Терехова будет иметь пять подземных этажей, а переместиться к ним можно при помощи «прямого защищенного пути» прямо от линии харьковского метро.





Проект города в отработанном алмазном карьере «Мир»





Для окончательной «реализации» идеи, находящейся пока что в виде бумажного эскиза, городу Харьков срочно требуются инвесторы, в том числе и международные.

Тем временем злые языки утверждают, что данный строительный набросок есть ничто иное, как срочные попытки мэра бывшей первой столицы СССР смыть с себя вину за проваленную подготовку по сооружению капитальных фортификационных позиций украинской армии вокруг города-миллионника. Ведь на самом деле деньги, и в большом количестве, для защиты Харькова от наступающих в округе российских войск, выделялись, да и ещё как. Но всё что могли увидеть проукраинские волонтёры, так это «зубы дракона», в бесполезности своей сваленные простой грудой бетона на обочине одной из харьковских дорог.