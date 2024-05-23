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Politico: Германия не смогла уговорить другие страны Европы передать свои ПВО Украине
Словами поддержать можем, а свой ЗРК "Patriot" никогда не отдадим.

   Желание Германии примерить на себя мантию европейского лидера, уговорив остальные страны ЕС поделиться своими собственными системами ПВО с Украиной, потерпели громкий неуспех. Никто в ущерб своей обороноспособности помогать не захотел.

   Как объяснили американские журналисты, Германия пыталась на протяжении целых 30 дней доказать лидерам ряда европейских государств, что нужно поддержать немецкий план «Скорые действия по ПВО». Но все уговоры политиков Берлина оказались направлены в пустоту: никто по итогу месячных переговоров отправлять свои зенитные системы не захотел.  

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   Как веская причина, была объявлена проблема высокой цены американских ЗРК «Patriot». Одна подобная система стоит 1 млрд. долларов, а одна современная противоракета для пусковой установки подобного типа в своей цене доходит до нескольких миллионов долларов. Кроме того, как было написано выше, никто не хочет ослаблять свою оборону в угоду Киеву. Ведь Украина не принадлежит к участникам ЕС или НАТО.

   И как ранее прокомментировал дефицит украинских ПВО экс-офицер СБУ Олег Стариков, даже если «перетряхнуть» весь мир, то нет на планете Земля столько пусковых установок и радаров, способных защитить всю территорию восточноевропейской республики от российских ракет и дронов.

#инопресса #politico #пво для украины
Источник: politico.eu
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