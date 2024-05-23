Термобарический боеприпас и 240-мм снаряд оставляют мало шансов для комфортной обороны украинской армии

В ходе битвы за Волчанск с российской стороны были введены в бой тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и не менее тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан». О непростых сегодняшних буднях для украинской армии, упорствующей в угоду политическим очкам Владимира Зеленского в сложном сражении, рассказал ТГ-канал «Русская весна».

Согласно комментариям отечественных военкоров, решение задействовать тяжелые огнеметы оказалось вынужденным: главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ удерживать город до начала международного Швейцарского саммита любой ценой, поэтому украинские силы заняли многоэтажные здания в центральной части городской агломерации.

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И поэтому для более эффективного продвижения со стороны российских штурмовиков столь трудные для преодоления позиции будут попросту обстреливаться из тяжелого калибра – ведь обычная ствольная артиллерия против них бессильна.

А тем временем по данным американского издания Politico, Владимир Зеленский в экстренном порядке отправился во Францию просить западных союзников Киева сбивать российские ракеты иностранными зенитными системами прямо с территорий стран НАТО.