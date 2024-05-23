Востребованная вакансия, без наличия которой предвыборный штаб Байден наверняка не рассчитывает на победу

В предвыборном штабе ныне действующего президента Джо Байдена очень заинтересованы в скорейшем закрытии вакансии «специалист по мемам». Новость о том, что специалист с такими рабочими компетенциями действительно востребован командой Байдена, можно выяснить при помощи сайта Daybook, где множество американских организаций ищут себе работников. Об интересном событии, расположенном на стыке политики и просто удивительных фактов, рассказали в газете The Washington Times.

По версии редакционного совета, американский лидер просто хочет быть на одной волне со своими потенциальными юными избирателями.

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О том, что активная предвыборная компания стартовала, свидетельствует появление своеобразного ролика, размещенного в одной из мировых иностранных соцсетей. На ней в видеомеме Дональд Трамп запускает волну критики в направлении Байдена, аргументируя свои слова тем, что если Байден доберется до Белого дома, то фондовый рынок обвалится. Но это событие так и не случилось, о чем и было выпущено видеонапоминание.

А тем временем в требованиях к вакансии указывается, что помимо умения контент-мейкинга, сотрудник по мемам должен понимать и чутко улавливать свежие тренды и разбираться на уровне эксперта в цифровом ландшафте.

В качестве прямой обязанности будущему кандидату вменяется мониторинг специализированных сайтов с мемами и находить подкастеров, соответствующих критериям предвыборного контента.