Реновация ракетным способом прошла в боях за Харьковскую область.

Запущенный два года назад грандиозный план по наращиванию выпуска продукции военного назначения российского ОПК, наконец, начал приносить свои обширные плоды. Речь идёт о всё более массовых случаях применения высокоточных авиационных боеприпасов уже и по полевым укреплениям украинской армии. Теперь к бомбам-планерам с модулями коррекции и управления присоединились модернизированные ракеты типа «воздух-земля». Последними в версии Х-38МЛ был превращен в мелкую быль и осколки бетона фортификационный узел обороны ВСУ на харьковском операционном направлении.

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Отечественный самолёт с "инженерной" ракетой

Сообщается, что ракетный боеприпас с системой наведения по лазерному лучу предельно точно вонзился в центр укрепленного района украинской армии, сметая внушительной ударной волной всё на своём пути. «Под раздачу» попала живая сила и бронетехника, притаившаяся в капонирах.

Ранее Х-38 были замечены в «переформатировании» инженерных сооружений типа мостовых переходов, позиций с радиолокационными установками и дефицитных для ВСУ – систем противовоздушной обороны.

Обновлённая "Тридцать восьмая" с индексом МЛ



Согласно открытой информации, две особенности ракеты, такие как довольно мощная осколочно-фугасная БЧ и возможность старта с предельно низкой высоты, позволяет бортам оперативно-тактической авиации ВКС РФ, избегая ненужного попадания в зону засветки украинских радаров установок ПВО, запускать серьёзный ударный боеприпас вне зоны обнаружения. Тем самым повышая живучесть экипажей и дорогой боевой техники.





Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором обновлённый Ка-52М «Аллигатор» с лёгкостью уклоняется от зенитной ракеты украинской армии класса «земля-воздух».