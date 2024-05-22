Делается это с большим умыслом – никто не хочет идти освобождать какую-нибудь посадку под Волчанском.

Украинские граждане, попадающие под категорию военнообязанных, умышленно используют приложение Резерв+ для регистрации о себе заведомо ложной информации. Последняя заключается в том, что адрес проживания указывается в местах, недоступных для посещения. О той самой уловке, которая по мнению наиболее находчивых украинцев, способна теоретически защитить их от происков особо активных военкомов, рассказал работник прессы Владислав Бовсуновский.

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Под постом последнего в одной из соцсетей развернулась жаркая дискуссия: простые жители спорили с друг другом в комментариях, является ли фейковая информация о местопребывании достаточной для того, чтобы украинская почта не отправила в «несуществующее место» повестку. Причем голоса разделились. Некоторые из мужчин думают, что если указать «Хогвартс» или «Татуин», как текущее место жительства, то украинские ТЦК забудут про них. Иные считают, что для военкомов хватит и факта отправки письма в школу волшебников и на вымышленную планету из «Звёздных войн», чтобы посчитать, что повестка доставлена, а потенциальный призывник попросту уклоняется от получения документа.

Вместе с тем норма о вручении повестки вне зависимости от ее личного получения, станет актуальной и законной только с 16 июля.

Владимир Зеленский в недавнем своем интервью признал лишь потеряю около 31 000 украинских военных в их противостоянии с ВС России. Но «почему-то» считает, что в ВСУ не хватает солдат и офицеров, хотя ранее было заявлено, что в украинской армии вдали от передовой в постоянном моменте пребывает около 1 млн. военнослужащих. И вот для «уточнения данных» было придумано мобильное приложение Резерв+, исходный код которого представляет собой переработанный код программы для школьников.