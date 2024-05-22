С отставником трудно спорить: потому что он украинскую Конституцию хотя бы открывал и знает "про те самые 5 лет"

Сложно назвать президентом Украины человека, который просто вжился в роль национального лидера, а все его действия умещаются в одном действии: чтении заранее написанного кем-то текста с простой бумажки. О слишком явном намеке на нелегитимность Владимира Зеленского прямой речью заявил бывший командир военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос.

Экс-военачальник заявил, что сложно добиваться успеха в противостоянии с набравшей мощь и твёрдость российской армией, в особенности если ты сам практически не знаешь, что творится на поле боя. В качестве аргумента бывший генерал привёл недавние слова Зеленского о том, что все украинские бригады всем довольны и ни о каком дефиците артиллерийских боеприпасов даже говорить не стоит.

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Как «напутствовал» Кривонос, если так Верховный главнокомандующий уверен в сказанном им, пускай он лично повторит эти свои слова прямо в траншеях с личным составом на передовой во время огневого налёта российских артподразделений.

В конце своего рассказа Кривонос заявил, что Зеленский на текущий момент используется лишь как говорящая голова.

А мы вспомним, что по украинской Конституции президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года, так как в главном законе страны чётко прописан срок нахождения у власти высшего лица. И этот срок строго ограничен 5 годами.