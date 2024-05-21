Так ведь Украина и без докладов "побеждала". Или нет?

Ситуация, когда Зеленский с высоких трибун говорит о стабилизации линии боевого соприкосновения и якобы остановленном российском продвижении, заиграла новыми красками после того, как корреспонденты Economist провели беседу с высокопоставленным чиновником киевской администрации, рассказавшим в анонимном интервью о буквально «взрывоопасных» докладах военачальников Владимиру Зеленскому. Речь идёт о вспыльчивости украинского лидера, повышающего голос во время выслушивания своих военных.

Зеленский уверен, что генералы по неизвестным ему причинам стараются «смягчить» действительность в своих рапортах с передовой, выдавая приукрашенную ложь вместо неприятной правды.

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В конце публикации иностранные журналисты объяснили читателям, что в реальности не русские солдаты сидят в окопах и обороняются, ежеминутно думая лишь об отступлении, а наоборот, когда на волчанском операционном направлении военнослужащие ВСУ только что и делают, как пытаются нащупать «благодатную почву» для скорейшего отступления. Причем исправить ситуацию не удаётся даже методом переброски оперативных резервов с других участков ЛБС, когда под Харьков главком ВСУ Александр Сырский вынужден стянуть уже и морских пехотинцев из-под Херсона и десантников из-под Запорожья и Часова Яра.

Бывший американский военный Скотт Риттер считает, что русский Генштаб только и выжидает удобного момента с целью болезненного удара по направлению к Сумам, что и без того растянет крайне неустойчивую украинскую оборону и подвергнет её опасности обрушения.