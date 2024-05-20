В 12:00 по Москве в иранский Тебриз по поручению Путина вылетели два самолета, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей.

Турция передала иранской стороне вертолёт с комплексом ночного видения и БПЛА Bayraktar для поисковой миссии. Дрон и винтокрылая машина должны уменьшить время поиска точки падения борта президента исламской республики Эбрахима Раиси, рассказали в оборонном ведомстве Анкары.

По уточненным данным, военные Ирана получили дрон Akıncı и вертолёт французского производства Cougar, оснащённый технологией ночного видения, приводит цитату военного МО собственная пресс-служба.

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Еврокоптер "Кагуар"





В предполагаемую область полёта, где мог находиться упавший борт Раиси, ранее отправился дрон КСИР, но высокая концентрация тумана и наступившая ночь значительно затруднили поисковое мероприятие.

Известие о том, что вертолёт первого лица Ирана – президента Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку, сообщил ряд ближневосточных СМИ. Это случилось в иранской провинции Восточный Азербайджан.





Байрактар Акынджи





По последним данным, через пару часов на связь вышли два пассажира с вертолёта Раиси.









Из Москвы поступила срочная новость, что в 12:00 в направлении иранского города Тебриз по личной просьбе президента России Владимира Путина отправились два поисковых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей для оказания посильной помощи иранским властям и местным военным в поисковой операции.





Примерный маршрут вертолёта иранского президента







Тем временем штатный обозреватель американского журнала Atlantic Араш Азизи с прискорбием сообщил, что с каждым часом надежд на положительный исход в отношении крушения всё меньше и меньше. В качестве источника информации он назвал анонимного представителя президентской администрации Ирана.