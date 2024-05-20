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Madarator
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
Боевую эффективность разведывательно-ударного "Аллигатора" признают и сами украинцы

   Высокую живучесть в условиях общевойскового боя «лишний раз» подтвердил отечественный экипаж Ка-52 ВКС РФ во время боевой миссии в зоне проведения СВО. В момент задания на передовой по российской крылатой машине была выпущена украинская зенитная ракета, но мастерство пилотов, помноженное на маневренность борта и оснащение спецоборудованием, помогли выполнить эффективный маневр уклонения и избежать поражения мощной БЧ.


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   Как заявлено в публикации, в момент пуска с земли высокоскоростного боеприпаса офицеры «Аллигатора» заметили управляемый снаряд, как и обнаружила опасность автоматическая система распознавания угрозы. После чего вертолёт уклонился. Кадры противоракетного маневра опубликовал ТГ-канал «Кот Бармалей».




   Российский «Аллигатор» известен тем, что «конструктивная» живучесть бронированного винтокрылого экземпляра высока оттого, что отечественный конструкторский гений придумал бортовой модуль обороны «Витебск». Последний настроен на автораспознавание лазера, локатора, старта зенитной ракеты и в случае обнаружения угрозы запускает генератор помех с одномоментным пуском тепловых ловушек и противорадарных отражателей.



   Универсальность «Витебска» позволяет оборудованию вертолёта противостоять не только ракетам, наводящимся по теплу от работающего двигателя, но и оказывать противодействие ракетам с радиолокационным принципом наведения. Причем у системы есть некая «двурежимность», когда члены экипажа либо сами выбирают способ реагирования, либо поручают миссию по противодействию автоматике «Витебска».

#ка-52 #ка-52 &quot;аллигатор&quot; #ka-52 против зенитной ракеты #ka-52 увернулся от ракеты #ка-52 на сво
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