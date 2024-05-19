Согласно нормам украинской конституции с 21 мая Владимир Зеленский больше не президент

Нет худшего способа нанести значимый ущерб базовым принципам демократии, чем отказаться от проведения законных выборов верховной власти. Именно это сейчас и происходит на Украине, где 20 мая заканчивается срок официальных президентских полномочий Владимира Зеленского. После этого обвинения в адрес текущего главы Банковой в узурпации власти могут быть «легальными». Именно подрыв демократии прямо сейчас в восточноевропейской республике и происходит. О чем поспешили написать в заокеанской The Washington Post.

Американские журналисты напоминают своим читателям, что как только закончится день 20 мая, легитимность Владимира Зеленского как президента, перестанет быть незыблемым крепким гранитом, так как в это же самое время на законных основаниях истекает его пятилетний срок президентских полномочий.

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Если следовать букве главного украинского закона – местной Конституции, то выборы во время военного положения невозможны. Но есть одно большое но: всё это не избавляет Владимира Александровича от обвинений в узурпации власти и того самого подрыва демократии из-за большого желания остаться руководителем Украины. Вследствие чего на Украине нет свободных СМИ, критика действующей власти невозможна, как и любые политические диспуты. А вместе с Зеленским правит страной его друг – всесильный Андрей Ермак. Хотя последний не имеет на то никаких законных полномочий, являясь лишь обычным «управляющим менеджером».

Как резюмировали в конце зарубежной публикации, большинство из этих нарушений не оспорить.