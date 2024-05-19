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Madarator
Пилот истребителя ВКС РФ сбил одного из лучших лётчиков ВСУ
Василюк считался довольно опытным лётчиком с десятками боевых вылетов и сумел дослужиться до начальника штаба эскадрильи.

   Украинский Су-27, пытавшийся применить западное вооружение, в момент запуска одного из высокоточных иностранных боеприпасов был перехвачен российским пилотом истребительной авиации ВКС РФ. Причем во время маневренного боя самолётом Воздушных сил ВСУ управлял не простой лётчик без опыта и с лейтенантскими погонами, а старший офицер в двух шагах от генеральского звания с большим опытом боевых вылетов и полный кавалер украинского ордена мужества. Но все наградные регалии и высокий авторитет украинского аса в кругу своих коллег не смогли ему помочь против русского пилота, в равном бою перехитрившего оппонента из ВСУ.


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    Так стало известно о гибели в зоне боевых действий подполковника украинской армии Дениса Василюка. О победе безвестного, пока, российского героя над начальником штаба авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации рассказал военный журналист Руслан Татаринов.

   Про это украинское подразделение известно, что на момент начала противостояния на Донбассе, в бригаде армейской авиации находилось около 40 образцов истребительной авиации. Большинство из них принадлежали к Су-27 различных версий.



   О том что ракетой класса «воздух-воздух» был перехвачен истребитель, за штурвалом которого находился именно многоопытный Василюк, подтвердил и известный широкому кругу читателей военкор Евгений Поддубный.



   Что интересно, немногим раньше, а именно в 2023 году в битве за Угледар, был сбит однофамилец Василюка, тоже лётчик в звании майора, попавший в российский плен, но обмененный на российских пехотинцев. Это Роман Василюк. Правда его самолёт был уничтожен в ходе противовоздушной обороны зенитной ракетой «Панциря». На текущий момент, подполковник в боевых действиях против ВС РФ больше не участвует.

#денис василюк
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