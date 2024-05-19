Раздергивая украинские резервы, направление главного удара российской армии может быть в любом месте.

Наблюдая за продвижением российской армейской группировки «Север» на харьковском операционном направлении, Михаил Подоляк с большой долей уверенности рассказал, что запаса сил штурмовым отрядам ВС РФ хватит буквально на 2-3 недели. Но в заочном споре с ним не согласны американские журналисты The Wall Street Journal, считающие, что «внезапное» наступление армии РФ на Слобожанщине есть не что иное, как только самое начало чего-то большего. Причем чем дальше, тем для украинского Генштаба будет «всё интересней» и развиваться сценарий противостояния для Киева будет исключительно в негативном ключе. Потому что масштабное наступление российской армии ещё даже и не началось.





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Согласно мнению военных аналитиков издания, всё что хочет Валерий Герасимов и подчинённые ему генералы, так это рассредоточить по всей протяженной 1000-километровой ЛБС ресурсы своих украинских оппонентов. А ведь без того известно, что в ВСУ царит самый настоящий кадровый голод. Причем Украина атаковать прямо сейчас не может, по той же самой причине нехватки личного состава и боевой техники.

Новость о том, что для ВСУ «всё только начинается», прямо подтвердил Владимир Зеленский, заявивший, что ситуация под Харьковом, это только «первый акт» российского наступления. За которым обязательно последуют следующие волны. Но по его мнению, «ситуация сложная, но контролируемая».

Вчера на Украине вступил в силу закон о мобилизации в новой редакции, где ужесточаются санкции за уклонение от прохождения воинской службы. И недовольные изменениями в привычной жизни простые украинцы уже начали нападать на работников ТЦК.