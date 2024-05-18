Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Зеленский: Наступление ВС РФ под Харьковом - только первый этап планов российского Генштаба
Растягивание сил – это классика военного искусства

   Майские штурмовые действия российской армии, отметившиеся успехом в харьковском регионе, это только начало. С высокой вероятностью российский Генштаб подготовил несколько этапов и волн продвижения ВС РФ. Такой точки зрения придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Комментарий президента Украины, официальный срок полномочий которого истекает 21 мая, приводит портал «Страна.ua».

   Но Зеленский полон оптимизма: по его словам, прорыв армии РФ в Харьковской области в полной мере не купирован, но уже контролируем действиями Александра Сырского. Хотя и признал, что наступление российских сил на Слобожанщине состоялось, причем продвижение было осуществлено в ходе «первой волны», то есть практически сразу.

реклама



   Не преминул сегодняшний глава Банковой напомнить, что украинская армия сейчас находится в ситуации, когда «нравственная готовность» слишком низкая. Но на это есть объективные причины: дефицит живой силы и различного вооружения.

   Согласно сводкам отечественного МО, войсковые подразделения установили контроль над 12 поселениями на Харьковщине, и в настоящий момент продолжают участвовать в продвижении через оборонительные позиции ВСУ.

    Тем временем «харьковская история» с наваленными в придорожную кучу «зубами дракона» повторилась в Сумской области, где местные активисты случайно обнаружили скопления оборонительных бетонных конструкций, сгруппированных в беспорядочном положении на обочине грунтовой дороги.

#владимир зеленский #харьковское направление #харьковское наступление
+
Написать комментарий (0)
CNN: ВСУ провалили подготовку к отражению наступления армии РФ под Харьковом
WP: Терминалы Starlink перестали работать у солдат ВСУ в начале наступления ВС РФ под Харьковом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
15
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
26
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
2
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
6
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Список смартфонов Galaxy, которые поддерживают 120 FPS в PUBG: Mobile
3
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 для ряда моделей смартфонов среднего класса
1
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
3
В ночь на 17 мая российская армия провела ракетные удары по военным объектам Украины
2
Сотрудник службы безопасности OpenAI покинул компанию из-за страха потери контроля над ИИ
+
Китай планирует создать предприятие по переработке кухонных пищевых отходов в топливо для судов
+
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
158
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
1
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
21
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
32
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
26
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
19

Сейчас обсуждают

AlxTr
18:46
Да просто простой американец заплатит эти пошлины и купит китайское. Простой способ пополнить американскую казну.
Поставщики автокомпонентов насторожились после повышения таможенных пошлин США на ввоз китайских электромобилей
Dark_Cloud
18:41
Франция готовит в Эстонии отряд «суперскрытных» разведчиков, которой мог бы «пригодиться на Украине»
Dark_Cloud
18:40
RTL: Франция готовит специалистов "глубинной разведки" ВСУ для выявления защитных позиций РФ
666MAXIMUS999
18:35
Живи пока можешь. Пока по тебе ЭМИ не прилетело.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
KillerOK
18:27
Полностью согласен! И только после этого можно задумываться о переговорах, и то не факт, ибо с кем там говорить? Это и раньше странно звучало, а теперь и вовсе нелепо, так как клоун уже не легитимный(...
Зеленский: Украине необходимо 120—130 современных истребителей для «достижения паритета» с ВС РФ
Nvidia&Intel Hater
18:27
Кто угадает,что этот рукожоп в следующий раз "починит?"
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Bamboliny
18:26
Чего на рынке не хватает, так это корпусов для внешних видеокарт, имеющих адекватную стоимость. Те полторы модели, что имеются, стоят как крыло самолета и в связи с этим имеют очень ограниченную облас...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Nvidia&Intel Hater
18:25
Чумбалашка убогий с твинков заходит и минусит.пробивает дно очередное.Хотя я думал он его таки достиг в этой писульке
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
REY_B_
18:19
Круглые колёса ещё раньше изобрели. Думаете что квадратные лучше?
Топ-7 процессоров на 2024 год
Vorvort
18:18
Автор, можно было не напрягаться, их всего 4: 7950X3D, 7800X3D, 7700X и 5800X3D. Интел, после скандала с деградациий и патчей на снижение потребления, потеряли в играх от 15 до 30% производительности.
Топ-7 процессоров на 2024 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем