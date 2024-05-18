Растягивание сил – это классика военного искусства

Майские штурмовые действия российской армии, отметившиеся успехом в харьковском регионе, это только начало. С высокой вероятностью российский Генштаб подготовил несколько этапов и волн продвижения ВС РФ. Такой точки зрения придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Комментарий президента Украины, официальный срок полномочий которого истекает 21 мая, приводит портал «Страна.ua».

Но Зеленский полон оптимизма: по его словам, прорыв армии РФ в Харьковской области в полной мере не купирован, но уже контролируем действиями Александра Сырского. Хотя и признал, что наступление российских сил на Слобожанщине состоялось, причем продвижение было осуществлено в ходе «первой волны», то есть практически сразу.

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Не преминул сегодняшний глава Банковой напомнить, что украинская армия сейчас находится в ситуации, когда «нравственная готовность» слишком низкая. Но на это есть объективные причины: дефицит живой силы и различного вооружения.

Согласно сводкам отечественного МО, войсковые подразделения установили контроль над 12 поселениями на Харьковщине, и в настоящий момент продолжают участвовать в продвижении через оборонительные позиции ВСУ.

Тем временем «харьковская история» с наваленными в придорожную кучу «зубами дракона» повторилась в Сумской области, где местные активисты случайно обнаружили скопления оборонительных бетонных конструкций, сгруппированных в беспорядочном положении на обочине грунтовой дороги.