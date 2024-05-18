Москва в таком случае, ни у кого не будет спрашивать разрешения для ударов по польским военным базам.

Наблюдая, как военный потенциал, в частности наступательный, украинской армии с каждым днём активных боёв и высокоточных ракетных ударов ВС РФ убывает, грозя превратиться в чистый ноль, Владимир Зеленский «настаивает» на получении разрешения на удары по территории РФ. В свежей публикации The Wall Street Journal пишут, что киевская администрация обратилась к чиновникам Джо Байдена в своем сильном желании получить координаты целей на землях РФ, по которым можно запускать западное вооружение.

На прошлой неделе, как указывают источники близкие к администрации американского президента, Зеленский настаивал, что пришло время «разрешить» украинским военным операторам, использующим американское вооружение, атаковать территорию «Старой России».

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Причиной такой неоднозначной просьбы послужили слишком явные успехи российской армии на поле боя, в частности стремительное продвижение ВС РФ в районе Харькова. А ведь на Слобожанщине действуют пока что не главные силы российской армии, а то самое наступление, о котором непрестанно говорят в Киеве, ещё даже и не начиналось.

К настоящему времени известно, что США только «раздумывают» над слишком опасными предложениями украинских властей. И если положительное решение для Киева будет принято, это будет означать лишь дальнейшую эскалацию конфликта с непредсказуемыми последствиями для всех.

Новость о том, что ВСУ на регулярной основе используют западные образцы вооружений для атаки приграничных российских земель, далеко не новость. В Белгородской области уже были случаи перехвата французской «бомбо-ракеты» AASM Hammer.