Правда, бригада отправилась усеченным составом в один батальон.

Тяжелая оперативная ситуация вынуждает украинское военно-политическое руководство прибегать к «непростым решениям» и в связи с отсутствием тактических резервов на харьковском операционном направлении, использовать резервы с других участков ЛБС. Речь идёт штурмовом подразделении национальной полиции Украины. Так о бригаде «Лють», в экстренном порядке перебрасываемой из осаждаемого российской армией Часова Яра в Донецкой области в харьковский регион, рассказали журналисты ТАСС, имеющие осведомленный источник среди отечественных силовиков.

Согласно уточняющей информации, полицейские, зачисленные в отдельное армейское подразделение, экстренно отправились на волчанский участок.

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Так за время наступательной активности в масштабной битве на Слобожанщине, российская армейская группировка в своем активе имеет 12 населенных пунктов, занятых на 100%, а площадь контролируемой территории превышает более 100 кв. километров.

Прямо сейчас идёт сражение за Волчанск, где боясь получить глубокий политический урон, украинский Генштаб жертвуя живой силой, в том числе и элитными диверсионными отрядами и дефицитной бронетехникой, всё вводит и вводит новые группы военнослужащих в попытках отбиться. Разумеется, тактически это решение ещё аукнется в самом неприятном ключе украинским генералам в самой ближайшей временной перспективе.